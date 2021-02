Milan, contatti con l'entourage di Kessie: l'obiettivo è anticipare i tempi e rinnovare il contratto

Non solo Donnarumma e Calhanoglu, il Milan vuole rinnovare anche il contratto di Franck Kessie. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport infatti, nel corso di questi giorni Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avuto contatti con l’entourage del mediano per studiare la soluzione migliore e prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno del 2022. L'obiettivo dei rossoneri è quello di anticipare i tempi e togliere dal mercato un giocatore che ha tante richieste, soprattutto in Premier League. Kessie potrebbe prolungare di due o tre anni ed adeguare la parte economica, sono previsti nuovi incontri perché il Milan vuole accelerare i tempi.