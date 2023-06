Milan, dalla Spagna: Arda Guler ha scelto il Siviglia. Che però non ha i soldi per comprarlo

In Spagna tiene banco il tema legato al futuro di Arda guler, talento del Fenerbahce seguito con forza dal Milan. Oltre ai rossoneri, scrive il Mundo Deportivo, ci sono anche Real Madrid e Barcellona ma il giocatore avrebbe già dato la propria preferenza al Siviglia, club definito "intermedio" e che valorizza la crescita dei giovani, non creando particolari problemi nel momento di un'eventuale cessione ad una big.

Il Siviglia, però, in questo momento non può affondare il colpo per questioni economiche: la clausola da 17,5 milioni e soprattutto le alte commissioni chieste dalla famiglia quindi bloccano l'affare, nonostante il gradimento del talentino turco.