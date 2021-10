Milan, dalla Spagna: Barcellona pronto all'assalto per Kessie già a gennaio

Con il contratto in scadenza il prossimo giugno e un rinnovo che ancora stenta ad arrivare col Milan Franck Kessie è entrato nel novero dei centrocampisti più seguiti del mercato. Fra le società interessate all’ivoriano, stando al Mundo Deportivo, ci sarebbe anche il Barcellona, pronto a farsi sotto per il giocatore già a gennaio qualora la trattativa per il prolungamento contrattuale tramontasse definitivamente.