Milan, Donnarumma: "Chiudo gli occhi e immagino il derby: spero lo decida Ibrahimovic"

vedi letture

Il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, ha parlato a Sky Sport in vista del derby contro l'Inter di domenica pomeriggio: "Era da tanto che non si vedeva un derby con questa classifica e siamo tutti entusiasti e consapevoli che dovremo fare una grandissima partita per portare a casa il risultato. Chiudo gli occhi e me la immagino: spero che la decida Ibrahimovic".