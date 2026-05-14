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Milan, due nuovi striscioni di contestazione a Milanello: "Furlani vattene" e "Società indegna"
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Continua la contestazione dei tifosi in casa Milan. Fuori dal centro sportivo di Milanello sono apparsi proprio in questi minuti due nuovi striscioni. Il primo è piuttosto chiaro e mette nel mirino un'unica figura, quella dell'amministratore delegato Giorgio Furlani: "Furlani vattene!", si legge.
Il secondo è invece indirizzato all'intera società, ma anche ad allenatore e giocatori: "Una società indegna non può essere l'alibi per mancare la qualificazione in Champions!". Parafrasando, contro il Genoa domenica il Diavolo non può più sbagliare.
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