Milan e Brescia ai dettagli per Tonali, può essere la settimana dell'annuncio a titolo definitivo

Sandro Tonali è sempre più vicino al ritorno al Milan, ma questa volta non in prestito bensì a titolo definitivo. Il centrocampista aspetta fiducioso di poter essere ufficialmente confermato in rossonero, la squadra per cui ha sempre tifato da bambino, ma soprattutto non vede l'ora di dare un maggiore contributo rispetto al primo anno. Ci sono state difficoltà d'adattamento e probabilmente anche tattiche, ma la voglia di Sandro di affermarsi al Milan è tantissima. L'area tecnica crede in lui e per questo sta cercando di strappare il si definitivo di Massimo Cellino con uno sconto sul prezzo del cartellino.

Il patto iniziale era di 35 milioni di euro, suggellato l'estate scorsa prima dell'anno di prestito. Ma gli effetti della pandemia e una stagione non troppo esaltante del centrocampista hanno portato il Milan a chiedere uno sconto. Il Brescia ha acconsentito di abbassare il prezzo del riscatto con l'inserimento di contropartite tecniche, come il giovane Olzer più il prestito biennale di Colombo. Il Milan però non perderà il controllo sui due prodotti della Primavera. La cifra finale dunque, dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni totali (compresi i dieci già versati l'anno scorso) con l'introduzione dei giovani rossoneri nell'operazione. La fumata bianca è vicinissima e potrebbe arrivare in questa settimana, c'è grande fiducia da parte del Milan di chiudere a breve. Anche perché la settimana prossima, precisamente l'8 luglio, inizierà il ritiro a Milanello e il tecnico Stefano Pioli vorrebbe Sandro tra i giocatori con cui lavorare con dall'inizio.