Milan e Inter, sprint per il nuovo San Siro: ecco come finanzieranno il progetto da 1,2 miliardi

Dopo la conferma del sindaco Giuseppe Sala, a Milano torna in primo piano il progetto per il nuovo impianto per Milan e Inter. I ricavi del Meazza sono troppo bassi e per competere al top in Europa serve uno stadio moderno. Adesso la volontà comune dei due club dovrà tradursi in pratica, la necessità di guadagnare di più dallo stadio, rispetto al passato, ora è vitale per entrambi. Fronte Milan, il messaggio è chiaro da tempo: il nuovo San Siro va fatto a tutti i costi. Fronte Inter, non sono arrivati messaggi ufficiali ma il sì è scontato, anche perché ora anche i tifosi si aspettano che la proprietà cinese si butti con convinzione in questo super progetto.

I costi

Il progetto, come detto, è faraonico. Il costo complessivo previsto per realizzare il distretto di San Siro comprensivo del nuovo stadio, l'area sportiva, quella commerciale e quella relativa all'intrattenimento è di 1,2 miliardi di euro. Per finanziarne il 90%, Inter e Milan chiederanno un finanziamento dalla durata di 30 anni, mentre la concessione per l'area di San Siro da parte del Comune sarà di 90 anni. Un'operazione gigantesca, basti pensare che i club hanno previsto di raggiungere l'equilibrio dei conti dopo ben 32 anni. La domanda è: Elliott e Zhang ci saranno ancora? Adesso importa poco, l'importante è partire il più presto possibile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.