Milan e Real Madrid, presto un summit per discutere del futuro di Brahim Diaz: il punto

vedi letture

Milan e Real Madrid si siederanno presto attorno a un tavolo per discutere del futuro di Brahim Diaz. Il club rossonero vuole acquistare il 10 spagnolo e ha una opzione fissata a 22 milioni di euro. Al contempo, i blancos potranno controriscattarlo per 27 milioni di euro. C'è quindi bisogno di un confronto perché, scrive la 'Gazzetta dello Sport', l'intenzione della società meneghina è quella di trattenerlo mentre in casa Real Madrid le idee non sono così chiare.