Milan e Roma in pressing su Thauvin: il francese ha scelto di lasciare l'OM a fine stagione

Secondo il quotidiano francese La Provence, Florian Thauvin sembra destinato a lasciare a fine stagione il Marsiglia a parametro zero visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e non sembrano esserci margini per un rinnovo last minute. L'attaccante esterno è nel mirino di diversi club che vorrebbero prenderlo gratis: tra questi ci sono Milan, Roma, Siviglia e Valencia.