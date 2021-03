Milan, gioia Kalulu sui social: "Felice di essere tornato in Nazionale per l'Europeo U21"

Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, intervenuto sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto dal ritiro della Francia Under 21: "Felice di essere tornato in Nazionale per l'Europeo Under 21! Non vedo l'ora di giocare la competizione".Happy to be back with @equipedefrance for Euro U21! Looking forward to starting the competition".