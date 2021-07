Milan, Giroud sempre più vicino: il francese potrebbe arrivare lunedì a Milano per visite e firma

Nella giornata di ieri il Milan ha sbloccato la trattativa con il Chelsea per portare in rossonero Olivier Giroud, pagando un indennizzo da un milione più bonus ai Blues. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il centravanti potrebbe sbarcare a Milano già nella giornata di lunedì, quando svolgerebbe le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con il club di via Aldo Rossi, un biennale da 3,5 milioni a stagione più bonus.