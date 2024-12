Milan, i convocati per la Supercoppa Italiana: ben 7 giovani aggregati alla squadra di Conceicao

Il Milan ha lasciato questa mattina Milanello alla volta dell'Arabia Saudita dove, venerdì 3 alle ore 20 giocherà la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, sottolinea MilanNews.it. I rossoneri si sono allenati questa mattina, per la seconda volta agli ordini di Sergio Conceicao, e poi dopo la conferenza stampa di presentazione dello stesso tecnico, si sono imbarcati da Malpensai in direzione Riyadh.

Con la prima squadra, orfana di tre giocatori come Chukwueze, Okafor e Florenzi, sono stati aggregati anche sette giocatori del Milan Futuro. Ovviamente non può mancare Alex Jimenez, titolare con Fonseca nelle ultime tre, così come Francesco Camarda e Kevin Zeroli. Presenti anche Davide Bartesaghi, Silvano Vos, Noah Raveyre e Chaka Traorè.

PORTIERI: Maignan, Sportiello, Raveyre, Torriani

DIFENSORI: Calabria, Emerson, Gabbia, Thiaw, Tomori, Pavlovic, Theo, Jimenez, Terracciano, Bartesaghi

CENTROCAMPISTI: Reijnders, Fofana, Bennacer, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Vos

ATTACCANTI: Morata, Leao, Pulisic, Abraham, Camarda, Jovic, Traorè

Dopo l'esonero di Paulo Fonseca, è tempo di presentazione per il nuovo allenatore del Milan. Presso la sala stampa di Milanello, Sergio Conceicao parla in conferenza: "Sono orgoglioso di essere in un club importante come il Milan e dobbiamo rendere orgogliosi i tifosi. Un piacere, un orgoglio e un passo in avanti nella mia carriera. Non c'è molto tempo per preparare la prima partita, ma non vogliamo scuse. Se sono qui significa che tutto non è andato bene finora e come dice Ibrahimovic la colpa non è stata solo di una persona".