Milan, Ibrahimovic vorrebbe regalare Conte alla piazza. Ci sono Napoli e Roma

SportMediaset fa il punto sul futuro di Antonio Conte, spiegando come il nuovo consulente del Milan, Zlatan Ibrahimovic, vorrebbe vederlo sulla panchina rossonera. Lo svedese condivide la voglia di vincere - a tutti i costi - con l'allenatore ex Juventus, capace di vincere ovunque è stato chiamato in causa tranne al Tottenham dove, però, non c'è riuscito nemmeno Mourinho. Ibrahimovic deve convincere Gerry Cardinale, il proprietario e uomo forte di RedBird: per Conte ci vorrebbe un investimento molto forte, sia dal punto di vista economico sullo stipendio, sia per quel che concerne il mercato.

Ed è questo il punto: Cardinale vuole far crescere la squadra contenendo le follie sul mercato. Questa voglia mal si abbina all'intenzione di Conte di competere ai più alti livelli. Famosa la frase del "ristorante da cento euro" che fece da premessa al suo addio alla Juventus nell'estate del 2014, dopo tre Scudetti vinti e la mancanza di acquisti di Cuadrado e Iturbe da parte del suo club.

Sarebbe però una scelta di piazza, perché Conte vorrebbe vincere subito. Oltre ai rossoneri però c'è una discreta concorrenza: i Friedkin non hanno ancora deciso del futuro di José Mourinho, lo stipendio e gli investimenti non sarebbero un problema anche se c'è la tagliola del fair play finanziario a tarpare eventualmente le ali ai proprietari statunitensi. Invece il Napoli - dopo la parentesi da traghettatore di Mazzarri - deve prendere un allenatore di alto livello per cercare di tornare competitivo.