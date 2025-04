Milan, il ct della Spagna U17: "Il Real sta cercando un terzino, Jimenez è il profilo giusto"

Julen Guerrero, commissario tecnico della Spagna U17, ha parlato del futuro di Alex Jimenez ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: "È instancabile. In tanti notano la sua grande qualità tecnica, meno il fisico. Atleticamente è dominante, sia in attacco che in difesa. Ricordo che negli uno contro uno era difficile da superare, così come nei duelli aerei".

Un giocatore dunque intelligente, con tanti margini di miglioramento: "Capisce il gioco, sa quando superare una prima linea di pressione avversaria. Inoltre, è un giocatore che raggiunge sempre il fondo per fare cross o puntare l’uomo. Ha tutto".

Il futuro però potrebbe essere altrove, considerato che secondo Guerrero il giocatore del Milan è un profilo ideale per il Real Madrid: "So che il Real Madrid sta cercando un terzino destro. Ad essere onesti, per me, Alex è il profilo giusto in termini di stile di gioco e caratteristiche. È veloce, forte in entrambe le fasi e ha il temperamento giusto nonostante abbia solo 19 anni. Il futuro è totalmente dalla sua parte".