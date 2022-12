Milan, in primavera nuovi contatti con il Real Madrid per il riscatto di Brahim Diaz

In primavera Milan e Real Madrid torneranno a parlarsi per prendere una decisione sul futuro di Brahim Diaz, in prestito al Diavolo fino al termine di questa stagione. Come spiega stamattina Tuttosport, le due società cercheranno di accontentare il ragazzo e se lo spagnolo esprimerà il desiderio di restare a Milanello allora i dirigenti dei due club cercheranno un accordo sul prezzo del cartellino, di sicuro a cifre più basse rispetto al riscatto da 22 milioni di euro che il Milan potrebbe esercitare.