Milan-Inter, le formazioni ufficiali: Krunic alle spalle di Giroud, torna la coppia Lautaro-Dzeko

vedi letture

È sempre derby, è di nuovo derby. A poco meno di un mese da quello vinto dai rossoneri in campionato, Milan e Inter tornano ad affrontarsi. Questa volta, in palio c’è la semifinale di andata di Coppa Italia. Una sfida alla quale le due formazioni arrivano entrambe reduce da momenti non semplici in campionato, ma con prospettive diverse. Da quella stracittadina, l’Inter non ha più vinto in Serie A, segnando soltanto un gol nelle successive tre partite. Cosicché il Diavolo, viceversa, è riuscito a operare il sorpasso in campionato, pur venendo da due pareggi consecutivi. È di nuovo derby: calcio d’inizio alle 21.

Stefano Pioli è costretto a rinunciare allo squalificato Tonali in mediana: si rivede la coppia Bennacer-Kessie. Confermato Giroud in attacco, alle sue spalle agirà Krunic con Saelemaekers e Leao. Florenzi fa rifiatare Calabria nel ruolo di terzino destro.

Simone Inzaghi recupera Skriniar e ritrova così il suo terzetto difensivo tipo. In attacco il tecnico nerazzurro ripropone la coppia Lautaro-Dzeko, il centrocampo è quello visto nel deludente 0-0 di Marassi contro il Genoa.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Inter.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.