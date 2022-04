Milan-Investcorp, ulteriori conferme dagli Emirati Arabi: Al-Ardhi si muove in prima persona

‎⁦‪Al-Arabiya, tv emiratina e una delle principali fonti giornalistiche arabe, conferma che Investcorp, la più grande società di gestione di patrimoni del Medio Oriente, è in trattativa esclusiva per l'acquisto del Milan. Secondo le fonti dell'emittente è il presidente esecutivo di Investcorp in persona, Mohamed Al-Ardhi, a guidare i dialoghi e le negoziazioni con il fondo americano Elliott per arrivare al club meneghino.