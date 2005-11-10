Milan, Jashari: "Dobbiamo credere in questo progetto, ma così non è sufficiente"

Le parole di Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Benfica: "Penso che ci è mancato qualcosa sia con la palla che senza, poi concedi dei gol e non segni. Non abbiamo creato le nostre opportunità per come ci alleniamo, dobbiamo fare di più. Per le prossime partite dobbiamo fare meglio. Siamo giocatori di un club enorme, dobbiamo assumerci le responsabilità tutti insieme. Se vinciamo o se perdiamo bisogna prenderne atto e vincere è la cosa più importante di questo club. Dobbiamo migliorare ogni giorno, ovviamente anche oggi abbiamo visto cose positive ma nell'ultimo terzo di campo dobbiamo migliorare molto. Non è positivo essere così prevedibili".

E' normale per un nuovo progetto?

"Ho già detto che dobbiamo credere in questo progetto, ma così non è sufficiente. Dobbiamo essere aggressivi, se siamo svegli e se c'è lo spirito allora possiamo fare bene. Tutto riguarda noi e non il progetto".

Giocate sempre palle corte e pochi palloni in profondità, bisogna cambiare qualcosa?

"Tutti sanno che mi piace giocare la palla dietro i difensori, in alcune partite non c'è questa opportunità e dobbiamo creare meglio. Non vale soltanto per me ma per tutti noi. E' bello quando ci sono più opzioni, in ogni situazioni bisogna avere più opzioni per creare".

Ti sei schiacciato troppo nel primo gol, sei più cattivo e deciso con il Bruges o con la Nazionale.

"Dobbiamo migliorare come squadra, l'azione del primo gol nasce da una palla persa e sono corso dietro. Dovevo essere più vicino al mio compagno".