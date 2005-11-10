Amorim: "Cambio modulo? Lo faccio di continuo. Moreira non si era allenato per due giorni"

Molti dubbi sul Milan di Ruben Amorim, che dopo aver barcollato contro Juventus e Lazio è crollato alla prima europea col Benfica che ha meritato lo 0-2. Analizzando cosa non va, il tecnico portoghese ha anche risposto a un eventuale cambio modulo:

"Io cambio di continuo, abbiamo due mesi di lavoro ma troveremo delle soluzioni per adattarci in certe partite e dobbiamo creare un'idea ma dobbiamo anche vincere".

Il miglior Milan è stato nel secondo tempo di Roma, perché non è ripartito con quella formazione?

"Rabiot aveva giocato novanta minuti per la prima volta a Roma, anche per Pulisic e conoscendo la sua storia dobbiamo essere consapevoli. Moreira ha avuto dei problemi personali e non si è allenato per due giorni. Dobbiamo migliorare come squadra, non è una questione di singoli e ci sono delle cose che non stiamo facendo".