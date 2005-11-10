Musah dopo il ko del Milan: "Dobbiamo aggiustare i dettagli, non c'è troppo da cambiare"

Yunus Musah, al termine della partita persa dal Milan contro il Benfica ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone. Ecco quanto raccolto dai colleghi di MilanNews.it:

Dettagli da migliorare

"Dovremo aggiustare dei piccoli dettagli, soprattutto quando abbiamo la palla, avremmo dovuto tenere il Benfica chiuso nella propria area. Non ci sono troppe cose da cambiare, ma sono dei dettagli"

Testa alla prossima..

"Lavoreremo a testa alta come sempre, adesso pensiamo al Lecce perché vogliamo andare alla pausa con una vittoria"

Gli errori si fanno pesanti sempre nei primi tempi

"È vero, come ho detto prima questi dettagli fanno la differenza, oggi ci hanno fatto male in ripartenza. Lavoreremo su questo. Abbiamo giocato contro grandi squadre, normale che abbiano anche loro occasioni e a volte possono segnare. Studieremo meglio la partita e i nostri errori".