Milan ko, Pioli commenta il -9 dalla vetta: "L'Inter ha preso slancio, oggi occasione persa"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli, dopo il ko contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport rispondendo ad una domanda sulla classifica che ora parla di un distacco di 9 punti dall'Inter: “Abbiamo perso un’occasione, poteva essere una settimana eccezionale dopo Verona e Manchester. Stasera non ci siamo ripetuti, abbiamo fatto una buona gara ma non è sufficiente per battere un avversario forte. Ci guardiamo sia dietro che davanti, ora l’Inter ha preso molto slancio perché ne ha vinte tante ed è andata fortissimo dopo l’eliminazione dall’Europa. Le partite da giocare sono tante, pensiamo a mettere in campo prestazioni migliori e a fare più punti possibile”.