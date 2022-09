Milan, Krunic: "Complimenti al Napoli. Il mio ruolo è la mezzala, ma provo ad adattarmi"

Rade Krunic, centrocampista del Milan, dopo la sconfitta contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Siamo stati bravi nella pressione, siamo stati alti e cattivi. Non avevano tantissime occasioni. Sicuramente nel secondo tempo loro poi sono stati bravi a sfruttare un'occasione. Giocare contro di noi non è facile, bisogna fare i complimenti al Napoli che è una grande squadra. Questo risultato ci brucia tantissimo, nonostante la prestazione. Siamo una grande squadra e dobbiamo sempre puntare a vincere. Non siamo contenti di questa sconfitta. Ora non vediamo l'ora che finisca la sosta e ricominci il campionato. Torneremo ad essere noi, andremo al massimo".

Qual è il tuo ruolo ideale?ù

"Il mio ruolo è la mezzala, ma qui giochiamo con due mediani e un trequarti. Dipende dalla partita comunque e dall'avversario, ci mettiamo sempre diversamente. Anche oggi che non c'era Rafa non è che il mister mi chiedeva di fare le cose che fa Rafa perché non le so fare. Sono pochissimi al mondo quelli che sanno fare le cose che fa lui. Il mio ruolo è la mezzala, ma sto provando ad adattarmi ad ogni ruolo".