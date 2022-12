Milan, l'alternativa a Ziyech è il turco Kadioglu? A gennaio il cartellino costerà 12 milioni

vedi letture

Non soltanto Hakim Ziyech: il marocchino, e non da oggi, è obiettivo di mercato del Milan che già la scorsa estate lo aveva cercato con insistenza salvo scontrarsi con la scarsa volontà del Chelsea di cedere il giocatore e con l'alto stipendio percepito. Oggi i Blues potrebbero lasciarlo partire, ma l'ingaggio proibitivo resta così come resta la poca voglia di Ziyech di tagliarsi la busta paga.

Per questo i rossoneri guardano anche ad altre possibilità e una pista alternativa è quella che porta in Turchia, al Fenerbahce per la precisione, dove gioca Ferdi Kadioglu: un investimento da 12 milioni di euro potrebbe bastare il per cartellino del jolly offensivo, anche se la concorrenza è tanta (soprattutto Napoli) ed il Milan non sembra avere la necessità di rinforzare la rosa. Maldini e Massara però tengono le antenne dritte verso le possibili occasioni, e quella riguardante il turco potrebbe diventarlo.