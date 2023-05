Milan, l'intrigo Asensio-Brahim preoccupa i rossoneri: pronti 20 milioni per convincere il Real

vedi letture

Il Real Madrid starebbe pensando di sostituire Marco Asensio riportando in Spagna Brahim Diaz che però il Milan non vorrebbe assolutamente lasciar partire. Un intrigo che spinge Maldini a pianificare l'offerta giusta per convincere Florentino Perez a non chiedere il reintegro in rosa dell'attuale rossonero. I dirigenti milanisti vorrebbero mettere sul piatto circa 20 milioni di euro, che però potrebbero non bastare per i Blancos alle prese con qualche cambiamento in rosa dopo questa stagione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.