Milan, lavoro personalizzato per Krunic e Messias. Entrambi provano a recuperare per Salerno

vedi letture

Il Milan nella giornata di oggi si è allenato in vista della sfida del 4 gennaio contro la Salernitana, alla ripresa del campionato. Secondo Milannews sia Rade Krunic che Junior Messias hanno svolto un lavoro personalizzato e non col gruppo. Anche il difensore Simon Kjaer sta seguendo la propria tabella di lavoro e per tutti e tre l'obiettivo è quello della convocazione per la trasferta di Salerno.