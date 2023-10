Milan, le scelte di Pioli verso Dortmund: centrocampo più muscolare, rientra Thiaw in difesa

Atteso mercoledì sera alla difficile trasferta di Champions League sul campo del Borussia Dortmund, mister Pioli studia le mosse migliori per il suo Milan. Sabato scorso ha perso Loftus-Cheek per infortunio e a centrocampo le opzioni sono poche: tre in campo tra Adli, Musah, Reijnders e Pobega.

Tra questi il francese che sembra destinato a dover rimandare l'esordio da titolare con il Diavolo in Europa. Più muscolare, dunque, il centrocampo rossonero. Novità anche per la retroguardia, in cui si riprenderà un posto al centro Thiaw.