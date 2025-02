Milan, Leao: "Avevamo la gara in mano, che spreco. Ora avanti con fiducia e non molliamo"

Il Milan perde la seconda partita consecutiva, cadendo anche in casa del Bologna. Al termine del match Rafael Leao, esterno offensivo rossonero, è intervenuto al microfono di Dazn: "Abbiamo fatto un gol come il mister aveva chiesto, andavamo bene tatticamente, eravamo vivi. Col loro gol ci hanno messo in difficoltà ed è stata una scena un po' strana. Secondo me la partita l'avevamo in mano e abbiamo sprecato l'occasione".

Cosa serve adesso?

"Serve avere fiducia, non bisogna mollare. Serve trasmettere energia positiva, mancano tante partite. Ogni partita per noi è come una finale".