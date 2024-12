Milan, Leao difende Fonseca: "Ha buone idee, poi in campo dipende molto da noi"

L'attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo lo 0-0 casalingo contro il Genoa.

Per un nuovo progetto serve tempo?

"Sì, ci vuole tempo. Cominciamo a capire cosa vuole il mister, ma alle volte siamo noi dentro che dobbiamo cambiare. La cattiveria davanti alla porta e trovare gli spazi, siamo noi che in campo decidiamo. Il mister ha buona idee, vuole pressare tanto l'avversario e io sento tanto la differenza. Possiamo creare tanti pericoli e così mettiamo gli avversari dietro. Abbiamo avuto un periodo buono, abbiamo pareggiato oggi e non può essere la fine del mondo. C'è da rialzarci e lavorare. Per poco non abbiamo vinto, il calcio è così".

State lasciando punti, tante squadre vogliono accedere alla Champions.

"Anche il mister prima della partita ce lo ha detto. Noi in campo dobbiamo capire che ogni partita deve essere una finale. Abbiamo messo tutto, ma oggi se giocavamo altri 30 minuti non facevamo gol. Ora non possiamo lasciare altri punti, altrimenti diventa difficile".