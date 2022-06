Milan, Leao pronto a dire sì al rinnovo: ingaggio triplicato, 4,5 milioni di euro a stagione

Blindare Rafael Leao come priorità della nuova proprietà del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i rossoneri vogliono allontanare il più possibile le pretendenti all'acquisto del portoghese, Real Madrid in primis e per farlo hanno messo da tempo sul piatto un'offerta da 4,5 milioni di euro a stagione, il triplo rispetto a quello che guadagna ora, con Gerry Cardinale che fin dal primo colloquio con Paolo Maldini e gli altri dirigenti rossoneri ha dichiarato di voler tenere a tutti i costi il giovane attaccante. La clausola da 150 milioni inserita nel suo contratto aiuta, ma in via Aldo Rossi vogliono che il giocatore resti a Milanello soddisfatto e per questo c'è la ferma volontà di prolungare il prima possibile il suo rapporto con il Milan.