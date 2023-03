Milan, Maignan: "Felice per i tifosi e per il club. La Champions è la storia di questa società"

Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League: "Sono molto felice, è una serata che abbiamo preparato molto bene, con tanta concentrazione. Sono molto contento perché sono tornato a giocare e sono felice per i tifosi e per il club. La Champions è un obiettivo ogni anno e non la giocavamo da tanto. Questa competizione è speciale per questa società, il primo giorno a Casa Milan ho visto tutte le coppe e sappiamo quanto valgano. Ora dobbiamo pensare una partita alla volta, aspettare il sorteggio e pensare alla Salernitana. Ho sofferto tanto quando sono stato fuori, volevo tornare ma il problema al polpaccio mi ha fatto rimanere ai box. Voglio ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino".