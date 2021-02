Milan, Maldini e il gap con le grandi: "Ci mancano due anni stabili di Champions League"

Paolo Maldini, DT del Milan capolista, intervistato dall'emittente francese Bein Sports si è soffermato anche sul tema del gap con le grandi del calcio mondiale: “Il gap del Milan con squadre come Bayern, City, Liverpool negli ultimi anni credo che si sia un pochino ampliato. Il Milan non è ancora a quel livello, anche se siamo in testa al campionato dalla prima giornata. Probabilmente ci mancano due anni stabili di Champions League per avere una squadra davvero competitiva per andare a lottare con queste squadre per la Champions. Non dimentichiamoci che il Milan manca dalla Champions League da 8 anni, questo a livello economico fa la differenza. Il FPF è sicuramente una buona cosa per la sicurezza economica del calcio, ma sembra che aumenti il gap tra le squadre che vorrebbero tornare al top e quelle che lo sono già”.