Milan, Maldini e Massara seguono da vicino la preparazione in vista del Sassuolo

vedi letture

A due giorni dal match scudetto in casa del Sassuolo in casa Milan la concentrazione è massima. Oggi a Milanello, non a caso, hanno assistito all'allenamento della squadra di Stefano Pioli anche Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore dell'area tecnica e direttore sportivo del club rossonero.