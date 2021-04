Milan, Massara: "Maignan? Cerchiamo di trovare un accordo con Donnarumma"

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio:

Sulla partita dell'Olimpico: "Lo stato d'animo è molto concentrato. Gara difficile, uno scontro diretto, saranno tutte partite decisive per un finale avvincente".

Sull' inchiesta su Ibrahimovic per irregolarità sulla società di scommesse: "È una cosa della quale prenderemo atto quando verrà notificata. Non ci preoccupa assolutamente".

Sul futuro di Donnarumma: "La nostra posizione non cambia. Abbiamo fiducia totale in Gigio, speriamo che si possa trovare un'intesa. Ma adesso siamo concentrati su queste partite e a

Il Milan ha bloccato Maignan come eventuale sostituto di Donnarumma? "Il Milan è vigile sul mercato ma su tutti i giocatori, su tutti i ruoli. In questo momento non è nostra intenzione andare su un altro portiere. Cerchiamo ancora di trovare un accordo e speriamo si possa raggiungere".

Sul cammino a corrente alternata nel girone di ritorno: "Logorio di una stagione che arriva dopo il finale della scorsa stagione. Sommiamo anche le 12 partite giocate da giugno ad agosto. Giocando ogni tre giorni c'è una discontinuità ma devo dire che la squadra è sempre stata capace di riprendersi, dimostrando spirito, compattezza e anche qualità".

Le aspettative si alzano per il Milan: "Questo tipo di pressione dobbiamo abituati ad averla. Quando si alza il livello, si alza la pressione, dobbiamo essere in grado di sopportarla. Siamo contenti di viverla questa pressione".

Cosa può portare Mandzukic?: "Potrà portare grande esperienza, forza. È un campione che non ha potuto esprimere le sue qualità a causa degli infortuni. Adesso l'abbiamo recuperato e per un finale come questo avere un giocatore come Mandzukic sarà decisivo".