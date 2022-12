Milan, Mirante: "Liverpool avanti a livello atletico, loro tornano in campo il 26 dicembre"

Antonio Mirante, portiere del Milan battuto ieri dal Liverpool, commenta il risultato a La Gazzetta dello Sport: "Loro son avanti a livello atletico, torneranno in campo il 26 dicembre. È stato buono che alcuni abbiano potuto giocare tanto, soprattutto chi è stato fuori a lungo. Certo, strano tirare i rigori dopo una partita non finita in parità".