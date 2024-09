Milan, Morata brucia le tappe: l'obiettivo è essere a disposizione per il derby

Instancabile Alvaro Morata. L’infortunio di basso grado al retto femorale sinistro rimediato nella prima partita contro il Torino, ha bloccato l’attaccante del Milan in queste giornate di campionato costringendo il calciatore a saltare anche gli impegni con la Nazionale spagnola. Un infortunio che non ci voleva per la squadra di Paulo Fonseca che potrà però riavere presto il suo centravanti. Arrivato nel mercato estivo dall’Atletico Madrid, Morata ha riabbracciato il nostro torneo dopo l’avventura con la Juventus.

Morata al lavoro sotto la pioggia

E Morata spinge per il rientro. Il nuovo numero 7 rossonero è già a lavoro anche in questa pausa per tornare più forte di prima. Nella giornata di ieri il calciatore ha postato un video in cui, nonostante la pioggia battente, si allena a Milanello con l’obiettivo di mettersi alle spalle questo ko. Sintomo di quanto voglia tornare presto a disposizione del suo allenatore per le prossime partite.

Il possibile rientro nel derby?

L’attaccante, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha messo nel mirino una partita in particolare: il derby contro l’Inter che arriverà dopo il match contro il Liverpool. Possibile invece che possa andare in panchina nella sfida contro il Venezia al rientro dalla sosta. Per ora sono supposizioni ma la voglia di tornare ad essere decisivo è tanta.