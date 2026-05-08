Milan, Nkunku ai saluti: agente al lavoro, la cifra per farlo partire in estate

Il Milan è al lavoro in vista della sfida interna contro l'Atalanta, nella quale la squadra di Allegri sa di non poter più sbagliare per non rischiare ulteriormente nella corsa alla Champions. Intanto la dirigenza è al lavoro in vista della prossima estate, dove ci sarà da mettere mano soprattutto all'attacco. Fra chi ha deluso c'è Christopher Nkunku.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l'ex Chelsea è stato pagato 37,5 milioni di euro più bonus per portarlo da Londra a Milano e dunque ora servirà capire come fare per non perderci, visto che l'intenzione del club è quella di lasciarlo partire in estate.

Il quotidiano scrive che non sembrano esserci infatti alternative alla cessione e l'agente, Pini Zahavi, avrà il compito di sondare eventuali offerte per il centravanti. Da quanto? I rossoneri sperano che le proposte possano raggiungere almeno i 40 milioni di euro. In questi giorni il procuratore è stavo avvistato a Milano, anche se in società smentiscono incontri diretti.

Questo budget potrebbe essere poi reinvestito nel mercato in entrata, magari proprio per un attaccante. E nell'agenzia di Zahavi c'è proprio un certo Robert Lewandowski. La presenza dell'agente in Italia è segnale che possa esserci la Serie A nel suo futuro, ma per età e costi l'affare con il Milan resta complesso.