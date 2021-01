Milan, non solo Mandzukic. Difensore in arrivo, e contatti con Otavio

Dopo il colpo Mandzukic il mercato del Milan è tutt’altro che terminato. E così, con il nuovo allungo un classifica ai danni dell’Inter, i rossoneri predispongono nuovi colpi ad effetto. In difesa è indirizzato l’affare Tomori nonostante le titubanze a rate di un Lampard sempre più in confusione, oltre ad un discorso appena accennato con il Barcellona con Junior Firpo, interessante ma ancora non approfondito nei propri effetti.

Un contatto vero è proprio, invece, il Milan nella persona di Paolo Maldini lo ha intessuto con l’entourage di Otavio: il trequartista del Porto è in scadenza di contratto con il club portoghese, e dopo l’interessamento della Roma, anche altre società hanno sondato il terreno per lui. Il Milan, come specificato, ma non solo. Anche la Juventus, il Napoli ed il Leicester ci stanno pensando sul serio.