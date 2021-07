Milan, non solo Tonali: mercato in uscita e alternative a destra

Si è finalmente chiusa l’annosa questione legata a Sandro Tonali per il mercato del Milan. L’ok del fondo Elliot garantisce ai rossoneri la chiusura dell’operazione con il Brescia che consente con un esborso ben più limitato di quanto messo in preventivo, di procedere al riscatto di un centrocampista nel quale Maldini ed il Milan non hanno mai smesso di credere nonostante la stagione in chiaroscuro vissuta l’anno scorso. Il talento di Tonali non è in discussione e 17 milioni più 3 di bonus oltre al cartellino di Ozier su cui i rossoneri manterranno un diritto di recompra ne sono testimonianza concreta e tangibile. Restano vive altre pista, questa volta in uscita, prima di procedere agli altri obiettivi in entrata. Su tutte c’è da prestare attenzione all’assalto dell’Eintracht nei confronti di Hauge. L’offerta per l’esterno norvegese non è ancora ritenuta soddisfacente dal club meneghino. In entrata resta più che valida l’opzione Odriozola per la fascia destra, specie in relazione al rallentamento legato alla pista Dalot con lo United. Il Milan procede a fari spenti e vaglia tutte le alternative del caso.