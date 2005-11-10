Milan, nuova contestazione dei tifosi contro Cardinale e Ibra: "Via le m***e dal nostro club"

Nuova contestazione a Milano, ovviamente sulla sponda rossonera. La Curva Sud ha attaccato Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic su Instagram con un messaggio inequivocabile. Sotto la foto del numero uno di RedBird e del suo Senior Advisor nel Milan, campeggia infatti l'immagine di una scritta su un muro della città: "Via le merde dal nostro Milan".

Non sembra dunque placarsi il clima di ostilità tra tifosi e società, nonostante la rivoluzione avviata da Cardinale dopo la clamorosa esclusione dalla Champions League abbia già portato agli addii di Allegri, Tare, Furlani e Moncada.