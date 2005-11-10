Ravezzani contro Rafa Leao: "Dice di aver dato tutto in 4 anni di Milan. Non è vero"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato le ultime dichiarazioni di Rafa Leao sul Milan e la sua stagione piena di critiche. Questo il suo commento su X:

"A inizio stagione avevo detto che Leao era il vero problema del Milan. La sua indolenza, il suo accendersi a sprazzi e sempre meno col passare del tempo rappresentava perfettamente il declino di risultati della squadra negli ultimi 4 anni. Dice di aver dato tutto. Non è vero".

Lo sfogo di Leao che sa già di addio ai rossoneri

"Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Tutti hanno sogni, sfide e obiettivi. Anche io voglio provare una nuova sfida in un nuovo campionato".