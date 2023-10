Milan, oggi gli accertamenti per Loftus-Cheek. Ha sentito una fitta tra addome e pube

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, si è infortunato sabato scorso durante il primo tempo della partita poi vinta 2-0 dalla sua squadra contro la Lazio. La Gazzetta dello Sport di oggi fa un punto aggiornando sulle condizioni dell'inglese, che ha sentito una fitta tra addome e pube.

Da lì la rabbia sfogata al momento della sostituzione, con tanto di maglia gettata a terra. Ieri, scrive la Rosea, un gruppo di tifosi lo ha incontrato in giro per Milano e il calciatore sembrava tranquillo. Oggi si sottoporrà agli esami di accertamento, che definiranno i tempi del suo recupero: di certo Pioli non potrà averlo a disposizione per la trasferta di Dortmund in Champions League.