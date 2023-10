Milan, Okafor è tornato a lavorare in gruppo. Ancora a parte altri 3 giocatori

Noah Okafor, attaccante del Milan, è tornato ad allenarsi in gruppo. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, lo svizzero ha avuto qualche giorno di riposo in seguito all'incidente d'auto che gli aveva causato un taglio all'arcata sopraccigliare, ma ora è pronto per tornare a lavorare e prepararsi in vista del match contro la Juventus.

Allarme rientrato dunque. Krunic, Loftus-Cheek e Kalulu hanno proseguito a fare lavoro di riatletizzazione in campo con l'obiettivo di tornare in gruppo martedì prossimo. Salvo sorprese dell'ultimo momento dunque, Stefano Pioli dovrebbe recuperare anche loro per il big match di San Siro contro la squadra di Massimiliano Allegri.