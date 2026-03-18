Milan, pace fatta Leao-Pulisic: nel mirino c'è già la gara contro il Torino

Prima la stretta di mano. Poi l'allenamento. Pace fatta fra Rafael Leao e Christian Pulisic che ieri si sono messi alle spalle i dissapori emersi nella serata dell'Olimpico dove il Milan ha perso l'occasione di accorciare in classifica sull'Inter capolista. E proprio a Roma il portoghese al momento del cambio ha espresso al sua insoddisfazione rifiutando l'abbraccio con mister Allegri. Adesso però è tutto passato con i due giocatori che sono tornati ad allenarsi regolarmente a Milanello per mettere nel mirino la sfida contro il Torino.

Come si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la squadra ha analizzato tramite video gli episodi che non hanno funzionato cercando di migliorare alcuni aspetti. I due infatti si sono cercati meno del solito, cosa che ha spazientito il portoghese tant'è vero che negli spogliatoi al termine del match ha avuto da ridire con il compagno di squadra.

La volontà è stata di chiudere al più presto la vicenda e continuare a remare nella stessa direzione per il bene del Milan. Per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League c’è bisogno anche dei loro gol già a partire dalla prossima sfida contro il Torino. L'americano per esempio è ancora a secco di reti in questo 2026 e vuole sbloccarsi.