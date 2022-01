Milan, Pellegri potrebbe essere riscattato e poi girato al Torino: Bremer sullo sfondo

Dopo il vertice dei giorni scorsi a Casa Milan torna di moda in chiave mercato il nome di Pietro Pellegri. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Milan potrebbe riscattare in anticipo l'attaccante dal Monaco, per poi girarlo in prestito al Torino fino al termine della stagione. In questo modo potrebbe anche aprirsi un canale preferenziale per i rossoneri per Gleison Bremer in vista dell'estate.