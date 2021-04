Milan, per la porta proseguono i contatti per Maignan: il Lille chiede 12 milioni

Il Milan non aspetta Gigio Donnarumma: mentre vanno avanti i discorsi per il rinnovo del portiere classe 1999, opzione prediletta per la difesa della porta rossonera del presente e del futuro, Maldini e Massara continuano a cercare una possibile alternativa nel caso in cui il giovane estremo difensore scelga di non prolungare il proprio rapporto con la squadra che lo ha cresciuto e lanciato. Secondo Tuttosport il nome in primo piano è sempre quello del francese Mike Maignan, del Lille. Per il nazionale francese serviranno circa 12 milioni di euro, mentre in seconda battuta piacciono anche Musso e Gollini.