Milan, per un Ibra che resta c'è un Mandzukic pronto all'addio

In attesa di comprendere le evoluzioni legate agli altri giocatori in scadenza di contratto, il Milan è sul punto di assicurarsi la firma apparentemente più scontata ma allo stesso tempo più rilevante per il peso che Zlatan Ibrahimovic ha dimostrato di avere nello spogliatoio rossonero. Questione di giorni, e la permanenza dello svedese dovrebbe essere ratificata da un rinnovo di un’ulteriore stagione che porterà la scadenza del legame tra lo svedese ed i rossoneri al giugno del 2022. Nessuna variazione nemmeno sull’ingaggio, che continuerà ad attestarsi alla cifra attuale, mentre i cambiamenti potrebbero riguardare il destino di altri suoi compagni di reparto. In particolare è Mario Mandzukic ad essere oggetto di valutazione da parte della dirigenza rossonera: anche in caso di Champions League Maldini e Massara avrebbero la facoltà di decidere se avvalersi o meno della clausola di rinnovo, ed allo stato attuale delle cose con la perdurante indisponibilità del croato, sembra difficile ipotizzare che si possa arrivare ad una fumata bianca. Insomma novità in vista, per un reparto che in estate vedrà certamente dei nuovi arrivi e che potrebbe essere ristrutturato al termine della stagione.