Milan, Pioli: "Abbiamo ancora tempo per trasformare questa stagione in positiva"

In conferenza stampa, Stefano Pioli ha commentato il pesante 3-0 subito dal suo Milan in Supercoppa contro l'Inter.

Che piega prende la stagione dopo stasera?

"Un trofeo mancato ma abbiamo ancora una stagione intera per far sì che sia una stagione positiva”.

Come si può risalire da una situazione del genere? Per intensità la squadra non ricorda più quella dello scorso anno.

“Se vogliamo ottenere risultati diversi qualcosina va cambiato, molto dal punto di vista mentale e dell’approccio alle partite. Già contro la Lazio possiamo tornare a giocare il nostro calcio”.

Adesso cosa si aspetta dal campionato?

"Dobbiamo pensare a tornare a giocare al nostro livello più che pensare al campionato, l’obiettivo è tornare ad essere una squadra con fiducia. Dobbiamo pensare ad alzare il livello di qualità del gioco”.

In questa sconfitta ci sono più meriti dell'Inter o più demeriti del Milan?

“Non abbiamo giocato una grande partita, i nostri demeriti ci sono”.

Il lancio lungo è stata una soluzione cercata con troppa insistenza?

“La manovra deve essere più precisa e veloce, soprattutto il giro palla da dietro. Dobbiamo muoverci meglio, a volte è l’atteggiamento dell’avversario che ti costringe e cercare la profondità e superare il centrocampo. Dobbiamo tornare ad essere più bravi nella costruzione dal basso”.