Milan, Pioli: "Giroud? Per l'età che ha, ha commesso un'ingenuità importante"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro lo Spezia: "Un gol come quello di Giroud l'ho subito da Totti. Ci siamo complicati questa partita, nel primo tempo abbiamo avuto la possibilità per chiuderla poi ci sta subire il pareggio, ma non bisogna perdere tanta lucidità. E' stata una vittoria sofferta ma importante. Ho la fortuna di allenare un gruppo di giocatori che ha una voglia immensa di lavorare e di crescere, il 2022 sta uscendo molto bene ma mancano ancora due partite e quindi possiamo fare meglio. Fino alla partita di stasera, abbiamo subito due gol in più rispetto all'anno scorso: stasera abbiamo preso gol in netta superiorità numerica, sono piccoli errori che vanno migliorati perché abbiamo concesso qualcosa di pericoloso anche a fine primo tempo. Pratichiamo un calcio offensivo, ma l'equilibrio serve e su questo si lavora tanto".

Il gol è arrivato nel momento più complicato?

"Vogliamo arrivare al 13 novembre con la miglior classifica possibile, poi è chiaro che il Napoli sarà favorito per la vittoria del campionato se continuerà a vincere tutte le partite. Dobbiamo migliorare in determinazione e qualità, ci vuole qualcosa in più nell'area di rigore avversaria per chiudere la partita".

Ci credete sempre o la differenza la fa il gruppo giovane?

"Il gruppo non è spensierato, ma noi crediamo in quello che facciamo e sappiamo di avere le qualità per restare dentro la partita. Non siamo secondi a nessuno in termini di voglia di portare a casa il risultato".

Ti aspettavi un Giroud così?

"Con Olivier ho fatto una videochiamata prima che arrivasse e le sensazioni erano molto positive, sapevo di trovare una gran persona e un calciatore molto forte. Sta molto bene con noi, sono contento per le sue prestazioni: per l'età che ha, ha commesso un'ingenuità importante con l'espulsione dopo il gol".

Che effetto ti ha fatto il gol di Maldini?

"Sapevo che avrebbe giocato ed ero sicuro che avrebbe fatto gol. Per Paolo Maldini è stata la giornata perfetta, ha segnato il figlio e il Milan ha vinto".

Un commento su De Ketelaere?

"Nelle prossime settimane prevedo alti e bassi da parte sua, ma è normale per un calciatore che ha cambiato ambiente, sistema di gioco e modo di lavorare. Ha qualità, talento, intelligenza e disponibilità e dunque arriverà la sua crescita: non so quando, ma sicuramente arriverà presto a fare le giocate che sa fare".