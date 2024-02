Milan, Pioli: "La partita è cambiata in peggio per noi dall'interruzione. Commessi tanti errori"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Monza. "Abbiamo commesso degli errori che hanno pregiudicato la partita, la prima mezz'ora è stata fatta come dovevamo. Avevamo le qualità per riprenderla, chiaramente il rosso ci ha creato difficoltà, dopo il 2-2 dovevamo essere più lucidi, la squadra ha anche cercato di vincerla in quel momento. Ma è stata una serata in cui abbiamo sbagliato troppo. La partita è cambiata in peggio per noi dall'interruzione all'espulsione, dovevamo essere più attenti ed efficaci in tutti quegli episodi. È stata una sconfitta che fa male per come è arrivata".

Come commenta il turnover?

"Gli altri stavano bene, è stata una serata storta. Ieri Pulisic non si è allenato perché era ancora stanco, Rafa Leao avrebbe giocato ma questa mattina ha avuto un risentimento al polpaccio".