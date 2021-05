Milan, Pioli: "La priorità è rinforzare la squadra, non il mio rinnovo"

Uno degli artefici della grande stagione del Milan è certamente Stefano Pioli, il quale, intervistato da Repubblica, ha dichiarato di non pensare al rinnovo del suo contratto oltre il 2022: "Non è la priorità. Con Maldini e Massara si parlerà soprattutto di come migliorare la squadra". Sulla panchina rossonera, il tecnico parmigiano sta benissimo: "Mi sento fortunato a lavorare in questo club e con questo gruppo. Mi sarebbe piaciuto ripercorrere il Giro del mio idolo Bugno, in rosa dalla prima all’ultima tappa. Ma il calo era normale. Non abbiamo mai avuto dubbi sui principi di gioco, lavorando sui particolari".